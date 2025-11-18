ΑΕΚ: Στην UEFA οι Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου

Onsports Team

Στα κεντρικά της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας βρίσκονται οι Μάριος Ηλιόπουλος και Μηνάς Λυσάνδρου, προκειμένου να έχουν συνάντηση με στελέχη της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ατζέντα της παρουσίας των δύο ανδρών στα γραφεία της UEFA και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συνάντηση θα λάβει χώρα το απόγευμα της Τρίτης (18/11).

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συνάντηση μεταξύ του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ και του CEO της ΑΕΚ και των στελεχών της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ήταν προγραμματισμένη και όπως όλα δείχνουν, ο λόγος είναι για τον Στεφάν Λανουά.

Άλλωστε, προ ημερών η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ είχε προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ύστερα από τα όσα είχαν γίνει στο ντέρμπι της «OPAP Arena» με τον ΠΑΟΚ.