Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι»

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ : Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο.

Απογοητευμένος από την ήττα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με 2-1 εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος τόνισε πως το παιχνίδι χάθηκε από την απόδοση του Δικεφάλου, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν εμφανίστηκε όπως θα ήθελε στο πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Η περίοδος συνεχομένων νικηφόρων αποτελεσμάτων, είναι φυσιολογικό να μας κοστίσει πνευματικά. Με όλο τον σεβασμό στον Παναθηναϊκό, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι. Σπαταλήσαμε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ένταση και την κίνηση που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, τους πιέσαμε αρκετά και κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για την συνέχεια».

Για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: «Δεν έχουμε σαφή εικόνα. Ελπίζουμε πως δεν είναι κάτι σοβαρό».