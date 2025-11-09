Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια που χειροκρότησε η Λεωφόρος - Βίντεο
Οnsports Τeam 09 Νοεμβρίου 2025, 22:43
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια που χειροκρότησε η Λεωφόρος - Βίντεο

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δείτε το μοναδικό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ που πέτυχε ο Γιάννης Κωσνταντέλιας, κερδίζοντας το χειροκρότημα από όλη τη Λεωφόρο! 

Μια μοναδική στιγμή καταγράφηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Στο 61o λεπτό και ενώ οι «πράσινοι» κρατούσαν άνετα το προβάδισμά τους με 2-0, το πλούσιο ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια έκανε τους πάντες να μείνουν με ανοιχτό το στόμα.

Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή κοντά στο άουτ, με απίθανη ντρίμπλα απέφυγε τον Γεντβάι και με αψεγάδιαστο πλασέ παγκόσμιας κλάσης, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Λαφόν για το 2-1.

Μάλιστα, η πλειοψηφία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, παρά το κρίσιμο σημείο και την αρνητική εξέλιξη για την ομάδα τους, χειροκρότησαν τον Κωνσταντέλια για αυτή τη σπάνιας ομορφιάς ενέργεια και αυτός ανταπέδωσε.

Δείτε το πανέμορφο γκολ: 



