Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο
Οnsports Τeam 09 Νοεμβρίου 2025, 21:41
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δείτε πως οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Μίλος Πάντοβιτς και Τιν Γεντβάι. 

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι με το οποίο κλείνει η 10η αγωνιστική της Super League.

Στο 20' ο Μίλος Πάντοβιτς εκμεταλλεύτηκε το εξαιρετικό συρτό γύρισμα του Γιώργου Κυριακόπουλου και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Στο 31' ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος έπαιξε κατ' ανάγκη ως δεξιός μπακ λόγω της απουσίας των Καλάμπρια και Κώτσιρα, με δυνατό σουτ έστειλε για δεύτερη φορά στα δίχτυα την μπάλα, η οποία κόντραρε και στον Μεϊτέ.

Δείτε τα γκολ:

 .



