Παναθηναϊκός: Ατελείωτα τα προβλήματα – Γιατί έμειναν εκτός Σφιντέρσκι και Κώτσιρας
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 20:19
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ατελείωτα τα προβλήματα – Γιατί έμειναν εκτός Σφιντέρσκι και Κώτσιρας

Οι ενοχλήσεις των δύο παικτών στάθηκαν αιτία να μην είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, έχοντας… μισή ομάδα εκτός «μάχης». Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε τις επιλογές του για την ενδεκάδα, με πολλούς «πονοκεφάλους» λόγω των απουσιών, καθώς το «τριφύλλι» θυμίζει νοσοκομείο.

Όπως ήταν γνωστό. Ρενάτο Σάντσες, Ντέσερς και Καλάμπρια, ήταν εκτός λόγω των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν καιρό. Σα να μην έφταναν αυτοί, ήρθε να προστεθεί και η διάταση στο δικέφαλο που ταλαιπωρεί τον Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός έβγαλε μέρος της προπόνησης το Σάββατο, αλλά οι ενοχλήσεις δεν τον άφησαν κι έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός. Το ίδιο συνέβη με τον Κώτσιρα, με τον Έλληνα δεξιό μπακ να έχει κι αυτός διάταση στο δικέφαλο και ενοχλήσεις, οπότε δεν ρίσκαραν οι «πράσινοι» τη χρησιμοποίησή του.

Έτσι ο Παναθηναϊκός παίζει το μεγάλο και κρίσιμο ματς, χωρίς τους δύο δεξιούς του μπακ, αλλά και χωρίς τις δύο πρώτες επιλογές για την επίθεση. Εκεί όπου και ο Γερεμέγεφ είναι με μία προπόνηση καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.



