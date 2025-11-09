Ομάδες

LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (LIVE): Το γκολ του Πινέδα... μέτρησε κι απέδρασε από την Κρήτη!
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Νοεμβρίου 2025, 19:30
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε LIVE την αναμέτρηση ΟΦΗ – ΑΕΚ, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ, η οποία δοκιμάζεται στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν το «διπλό» έτσι ώστε να μην χάσουν επαφή από την κορυφή και στη συνέχεια να περιμένουν την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με βασικότερο το ότι δεν θα έχει τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της. Απόντες είναι οι, επίσης, τιμωρημένοι Βίντα και Ρότα, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Ελίασον και Ζίνι.

Τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα έχει η ΑΕΚ στις έξι τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις με τον ΟΦΗ. Στις τρεις από τις τέσσερις νίκες τους μάλιστα οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν δεχθεί τέρμα.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση ΟΦΗ – ΑΕΚ



ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση από την Κρήτη με λυτρωτή και πάλι τον Πινέδα - Δείτε το γκολ!
ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση από την Κρήτη με λυτρωτή και πάλι τον Πινέδα - Δείτε το γκολ!
LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (LIVE): Το γκολ του Πινέδα... μέτρησε κι απέδρασε από την Κρήτη!
LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (LIVE): Το γκολ του Πινέδα... μέτρησε κι απέδρασε από την Κρήτη!
