Άρης – Asteras Aktor 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους Αρκάδες

Onsports Team

Απ’ τα μέσα του πρώτου μέρους με παίκτη παραπάνω οι φιλοξενούμενοι, είχαν τρία δοκάρια στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και τελικά το ματς «κόλλησε» στη… λευκή ισοπαλία.

Έκτο ματς χωρίς νίκη για τον Άρη στη Super League. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκαν τον Asteras Aktor και το τελικό 0-0 μάλλον μοιάζει με θετικό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους. Καθώς η ροή του αγώνα και οι ευκαιρίες, ήταν τέτοιες που αδικούν τους Αρκάδες με τη μη εξασφάλιση των τριών βαθμών.

Η ομάδα του Κόουλμαν ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Άρχισε με δοκάρι, ενώ στα μέσα του πρώτου μέρους άλλαξαν οι ισορροπίες λόγω αποβολής του Γαλανόπουλου. Ο Άρης έδειξε να αντιδρά με ένα καλό τέταρτο στο δεύτερο μέρος, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλα δύο δοκάρια και σπατάλησαν τεράστιες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Έτσι η «λευκή» ισοπαλία σφράγισε τις προσπάθειες των παικτών. Ο Άρης πήγε στους 13 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor έφτασε τους 7.

Το φιλμ του αγώνα

7’ Ο Κετού έκανε σουτ απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, η μπάλα στο δοκάρι του Διούδη.

13’ Ωραία κίνηση του Σίστο που κινήθηκε προς τον άξονα, σούταρε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

25’ Ο Γαλανόπουλος έκανε κακό κοντρόλ και στη συνέχεια άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμπλόνσκι. Αποτέλεσμα ήταν να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και να αποβληθεί.

36’ Ο Φαντιγκά μέσα στην περιοχή έκανε καλό σουτ, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

39’ Ο Καλτσάς βρήκε χώρο για να σουτάρει με άνεση εκτός περιοχής, με τον Διούδη να αντιδρά σωστά και να απομακρύνει.

56’ Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τον Σούντμπεργκ σε θέση βολής να μην μπορεί να νικήσει τον Παπαδόπουλο.

60’ Απίστευτη ευκαιρία για τον Αστέρα. Ο Διούδης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Κετού, με τον Τζοακίνι στη συνέχεια να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι προ κενής εστίας.

62’ Ο Γιαμπλόνσκι σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

86’ Ο Κετού εξαιρετική κάθετη έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο, πέρασε τον Διούδη ο τελευταίος και βγήκε σε πλάγια θέση, με το πλασέ του να βρίσκει στο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Άλβαρο, Ράτσιτς – Τζοακίνι, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Τζανδάρης, Γιαμπλόνσκι, Καστάνιο.

Κόκκινες: Γαλανόπουλος (25’)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Σίστο (46’ Πέρεθ), Μορόν (71’ Αλφαρέλα), Φαντιγκά (81’ Φρίντεκ), Ράτσιτς, Μόντσου, Άλβαρο, Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Τεχέρο, Γαλανόπουλος.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος (64’ Καστάνιο), Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (80’ Γκονζάλες), Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο (90’+2’ Μεντιέτα), Τζοακίνι (64’ Όκο).