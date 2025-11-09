ΟΦΗ: Σαλσέδο και Λιούις εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας της Κρήτης για το εντός έδρας ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Χωρίς τους Έντι Σαλσέδο και Κέβιν Λιούις θα υποδεχθεί (17:30) ο ΟΦΗ την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο παίκτες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα και ο Χρήστος Κόντης τους απέκλεισε από την αποστολή για τον αγώνα με τον «Δικέφαλο». Ο 50χρονος προπονητής καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει τον τιμωρημένο Νους, ενώ, στον αντίποδα, επιστρέφει στην αποστολή ο Χατζηθεοδωρίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν ακόμη οι Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Χνάρης, ενώ οι 23 «εκλεκτοί» του Κόντη για τον αγώνα με την ΑΕΚ είναι οι:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμάνιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακόνιατς και Σιτμαλίδης.