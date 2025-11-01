Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στον Βόλο - Πήγε στον κόσμο και απολογήθηκε ο Μπενίτεθ (pics)

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ πήγε στον κόσμο του Παναθηναϊκού και απολογήθηκε για την ήττα από τον Βόλο, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες.

Μια ακόμα ήττα γνώρισε φέτος στο «Πανθεσσαλικό» ο Παναθηναϊκός.

Μετά το 3-2 από την Κηφισιά στις 14 Σεπτεμβρίου, ηττήθηκε ξανά απ’ τον Βόλο με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Αποτέλεσμα που του κόβει σε μεγάλο βαθμό τις όποιες ελπίδες είχε για διεκδίκηση του τίτλου, μόλις από την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου.

Το γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 23' «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό που έχασε ξανά πολλές μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στον Βόλο αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού».

Προς το μέρους τους, ωστόσο, πήγε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ύψωσε τα χέρια του σε απολογητικό ύφος για να ζητήσει συγγνώμη για την ήττα.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: