Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βόλος - Παναθηναϊκός: Ένας ακόμα πρώην «πράσινος» πληγώνει το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο από το 1-0
Οnsports Τeam 01 Νοεμβρίου 2025, 18:54
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Βόλος - Παναθηναϊκός: Ένας ακόμα πρώην «πράσινος» πληγώνει το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο από το 1-0

Δείτε βίντεο με το γκολ του Λάζαρου Λάμπρου που διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του Βόλος - Παναθηναϊκός.

Ο Βόλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως δράστη έναν πρώην «πράσινο»!

Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Πανθεσσαλικό», ο Λάζαρος Λάμπρου με καρφωτή κεφαλιά, μετά από σέντρα ακριβείας του Μύγα έκανε το 1-0, στην πρώτη τελική της ομάδας του.

Ο νεαρός επιθετικός είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να μην πανηγυρίσει το γκολ.

Δείτε τη φάση:

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στον Βόλο - Πήγε στον κόσμο και απολογήθηκε ο Μπενίτεθ (pics)
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στον Βόλο - Πήγε στον κόσμο και απολογήθηκε ο Μπενίτεθ (pics)
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Θρίαμβος ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη
28 λεπτά πριν Greek Basketball League: Θρίαμβος ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»
47 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»
SUPER LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League
1 ώρα πριν LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved