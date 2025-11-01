Βόλος - Παναθηναϊκός: Ένας ακόμα πρώην «πράσινος» πληγώνει το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο από το 1-0

Οnsports Τeam

Δείτε βίντεο με το γκολ του Λάζαρου Λάμπρου που διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του Βόλος - Παναθηναϊκός.

Ο Βόλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως δράστη έναν πρώην «πράσινο»!

Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Πανθεσσαλικό», ο Λάζαρος Λάμπρου με καρφωτή κεφαλιά, μετά από σέντρα ακριβείας του Μύγα έκανε το 1-0, στην πρώτη τελική της ομάδας του.

Ο νεαρός επιθετικός είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να μην πανηγυρίσει το γκολ.

Δείτε τη φάση: