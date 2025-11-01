Παναθηναϊκός: «Η ομάδα χρειάζεται την ώθηση και την πρέπουσα συμπεριφορά»

Onsports Team

Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού θα στηρίξουν την ομάδα τους στο εκτός έδρας ματς με τον Βόλο. Στον αγώνα της Super League οι «πράσινοι» θα είναι σα να παίζουν στην έδρα τους. Η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, ζητά από τον κόσμο να δώσει ώθηση στην ομάδα, χωρίς να ξεφύγει από την πρέπουσα συμπεριφορά. Κι αυτό γιατί τα δύο επόμενο εντός έδρας είναι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

«Σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους της ομάδας. Το Τριφύλλι, πέρα από το σημαντικό βαθμολογικά σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, έχει μπροστά του δύο συνεχόμενα εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θα έχει ανάγκη κι εκεί μία κατάμεστη Λεωφόρο που θα φέρει την ομάδα μας πιο κοντά στη νίκη.

Επομένως απόψε στο Πανθεσσαλικό πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή περιφρούρηση της κερκίδας όπου θα φιλοξενηθούν χιλιάδες φίλαθλοί μας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η βροντερή παρουσία των φίλων μας. Παράλληλα θα πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η πρέπουσα, προκειμένου να αποφευχθεί τιμωρία που δύναται να στερήσει από την ομάδα τη δυναμική του γεμάτου “Απόστολος Νικολαΐδης”. Κανένα αντικείμενο, καμία κροτίδα, μόνο φωνή και παλμός!»