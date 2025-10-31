Ομάδες

Παναθηναϊκός: Με μισή ντουζίνα απουσίες στον Βόλο
Οnsports Τeam 31 Οκτωβρίου 2025, 13:38
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με μισή ντουζίνα απουσίες στον Βόλο

Με έξι απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Βόλο για την αναμέτρηση του Σαββάτου (01/11) κόντρα στην ομώνυμη ομάδα.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού και το απόγευμα του Σαββάτου (01/11) στις 18:00 αντιμετωπίζουν τους «κυανέρυθρους» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και μετά το τέλος, ανακοινώθηκε η αποστολή που θα ταξιδέψει για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Εκτός πλάνων του έμπειρου κόουτς έχουν τεθεί οι Ρενάτο Σάντσες και Νταβίντε Καλάμπρια, όπως και οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετέχουν οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ - Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.



