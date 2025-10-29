Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Ρενάτο - Αποχώρησε με σφίξιμο στον δικέφαλο, κάνει μαγνητική

Οnsports Τeam

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου για το Κύπελλο Ελλάδα με ανατροπή, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ρενάτο Σάντσες έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Ατρόμητο. Αγωνίστηκε στο πρώτο 45άλεπτο και μετά αποσύρθηκε.

Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος του Παναθηναϊκού έδωσε τη θέση του στον Μανώλη Σιώπη, καθώς το μυϊκό πρόβλημα που προέκυψε στον δικέφαλο μηριαίο μυ δεν άφηνε περιθώρια για κάποιο ρίσκο.

Ειδικά από τη στιγμή που ο Ρενάτο έχει μια ευπάθεια στο συγκεκριμένο σημείο.

Την Πέμπτη (30/10) ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανερωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, έτσι ώστε να προκύψει και το κατάλληλο πρόγραμμα αποθεραπείας του.