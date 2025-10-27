Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

INTIME SPORTS

Οnsports team

Πολλά παράπονα έχουν στον Αστέρα AKTOR από τη διαιτησία του Θανάση Τζήλου στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του Αστέρα AKTOR, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων».

Οι Αρκάδες, πάντως, εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Τζήλου στο ματς της Λεωφόρου και μέσω ανακοίνωσης ζήτησαν να μην ορισθεί ξανά ο Έλληνας ρέφερι σε αγώνα της ομάδας τους.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας. Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιο λόγο. Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε.»