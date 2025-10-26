Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Η εποχή Μπενίτεθ άρχισε με νίκη

Onsports Team

Γκολ-πέναλτι Σφιντέρσκι και αυτογκόλ του Τσίκι, για να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα με τον ανώτερο Παναθηναϊκό να επικρατεί στο πρώτο ματς υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχοντας κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα. Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» νικούν με πάνω από 1 γκολ διαφορά. Το 2-0 τους έδωσε τους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στον Asteras Aktor.

Όπως είναι λογικό αγωνιστικά δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, καθώς μόνο θαυματοποιός θα κατάφερνε κάτι τέτοιο σε δύο μέρες δουλειάς. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του ματς, δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, ενώ έχασαν ευκαιρίες. Χρειάστηκαν δύο στατικές φάσεις για το 2-0, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Σε μια εποχή που μετρούν πρωτίστως τα αποτελέσματα.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο από τους Αρκάδες που ήθελαν να κλείσουν χώρους για να μην επιτρέψουν απειλές. Τελικά έφυγαν από την Αθήνα χωρίς κάτι στις αποσκευές τους.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη αυτή ανέβηκε στους 12 βαθμούς. Ο Asteras Aktor έμεινε ουραγός χωρίς νίκη με 3 βαθμούς.

Το ματς άρχισε με ωραία ενέργεια του Τζούρισιτς στο 5’. Βρήκε τον Τετέ, ο Βραζιλιάκος έκανε τακουνάκι, με τον Τσέριν να σουτάρει αδύναμα και να χάνει την ευκαιρία.

Στο 16’ ο Τετέ έκανε επικίνδυνη σέντρα, με τους φιλοξενούμενους να διώχνουν πριν η μπάλα φτάσει σε παίκτες των γηπεδούχων που ήταν έτοιμοι να σκοράρουν. Στο ίδιο λεπτό, Ζαρουρί και Τσέριν σούταραν από πλεονεκτική θέση, με τις προσπάθειές τους να κοντράρουν.

Ο Τσιριβέγια στο 19’ έκανε εξαιρετική μπαλιά, ο Σφιντέρσκι κατέβασε ωραία και σούταρε με το αριστερό, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Από σέντρα του Κυριακόπουλου στο 27’ ο Τριανταφυλλόπουλος έδιωξε με υπερένταση πριν εκτελέσει ο Ζαρουρί, με τον Τετέ στη συνέχεια της φάσης να μην κοντρολάρει σωστά σε πλεονεκτική θέση.

Δέκα λεπτά μετά οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Από κόρνερ του Τσέριν δημιουργήθηκε σύγχυση στη μικρή περιοχή, ο Τζούρισιτς έκανε τελείωμα με τον Παπαδόπουλο περισσότερο από τύχη να κάνει μεγάλη επέμβαση.

Στις καθυστερήσεις ο Ζαρουρί έκανε ωραία ενέργεια, σέντρα μέσα απ’ την περιοχή, αλλά η κεφαλιά του Σφιντέρσκι έφερε την εντυπωσιακή επέμβαση του Παπαδόπουλου. Ένα λεπτό μετά, ο Τετέ σέντραρε και ο Τζούρισιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Όμως στο κόρνερ πριν την κεφαλιά του Τζούρισιτς, ο Σφιντέρσκι δέχτηκε τράβηγμα από τον Φερνάντες. Ο Παπαδόπουλος απ’ το VAR ειδοποίησε τον Τζήλο για τη φάση και μετά από έλεγχο ο ρέφερι υπέδειξε πέναλτι. Στο 45+5’ ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0!

To δεύτερο μέρος άρχισε με ωραία ενέργεια και σουτ του Τσέριν απ’ τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει άου στο 48’.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Κυριακόπουλος από διαγώνια θέση σούταρε δυνατά, με τον Παπαδόπουλο να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Εμμανουηλίδης στο 63’ πήρε ωραία την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, με το αριστερό σουτ που δοκίμασε να φεύγει άουτ.

Πέντε λεπτά μετά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δεύτερο γκολ. Ο Τσέριν εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση με αρκετό φάλτσο. Ο Τσίκι προσπάθησε να διώξει με κεφαλιά την ωραία εκτέλεση, όμως βρήκε την μπάλα με τον ώμο και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0!

O Τουμπά στο 75’ έκανε ωραία μπαλιά για τον Πάντοβιτς, αλλά ο Παπαδόπουλος κατάλαβε τη φάση και μπλόκαρε.

Στο 88’ ο Κώτσιρας από δεξιά έκανε ωραία σέντρα, με τον Πάντοβιτς από κοντά να παίρνει κεφαλιά αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

Έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να παίρνει νίκη χωρίς άγχος.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: 53’ Τζούριτσιτς, 58’ Τσιριβέγια, 90’ Ρενάτο Σάντσες – 49’ Άλχο, 67’ Πομώνης

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (11’ λ.τρ. Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (83’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (66’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (66’ Ρενάτο Σάντσες).

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (56’ λ.τρ. Πομώνης), Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκι (76’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76’ Μουνιόθ), Κετού, Εμμανουηλίδης (67’ Τζοακίνι), Μακέντα.