Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Η πρώτη ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Onsports Team

Ο Ισπανός επιλέγει τον Τζούρισιτς σε ελεύθερο ρόλο και τους Τετέ-Ζαρουρί στα άκρα – Το βασικό σχήμα των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ κόντρα στον Asteras Aktor. Ο Ισπανός τεχνικός επιλέγει για πρώτη φορά ενδεκάδα στο «τριφύλλι» και έχει τον Τζούρισιτς σε ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον Σφιντέρσκι.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Δεξιά στην άμυνα ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, με τους Ίνγκασον – Τουμπά στα στόπερ.

Ο Τσιριβέγια με τον Τσέριν στον άξονα, με τον Τζούρισιτς σε ελεύθερο δημιουργικό ρόλο. Τετέ και Ζαρουρί στα άκρα και κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.