Παναθηναϊκός: «Γυρίζουμε σελίδα! Με τον Μπενίτεθ θα οδηγήσουμε το Τριφύλλι ξανά στην κορυφή»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα, με τον σπουδαίο Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία του συλλόγου και να πραγματοποιεί σήμερα (26/10, 17:30) το ντεμπούτο του κόντρα στον Αστέρα AKTOR στη Λεωφόρο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό της, «MatchDay Mag», θέτοντας ως μοναδικό στόχο να φτάσει ο σύλλογος στην κορυφή.

Αναλυτικά το σχετικό μήνυμα:

«Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα… Ο αγαπημένος μας σύλλογος ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Για τους Πράσινους έρχεται μια νέα εποχή μαζί με την έλευση του σπουδαίου Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο σπίτι μας, τη Λεωφόρο, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες. Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ θα πορευτούν από κοινού για να οδηγήσουν το Τριφύλλι ψηλά. Εκεί που του αξίζει. Εκεί που του αρμόζει. Στην κορυφή! Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι!

Πάμε Τριφυλλάρα μου!».