Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έτοιμος να αναλάβει ομάδα της Super League ο Χρήστος Κόντης
Οnsports Τeam 26 Οκτωβρίου 2025, 11:55
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Έτοιμος να αναλάβει ομάδα της Super League ο Χρήστος Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πιθανό να τον βρει σύντομα απέναντί του. 

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι το διαζύγιο του ΟΦΗ με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τη διοίκηση του Κρητικού συλλόγου να ψάχνει ήδη τον επόμενο προπονητή. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές με τον Χρήστο Κόντη.

Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, λόγω της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ και είναι πιθανό να τον βρει σύντομα απέναντί του. 

Ο Κόντης εμφανίζεται ως φαβορί, καθώς γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και έχει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παιχνίδι, στοιχεία που αρέσουν πολύ στους Κρητικούς.

Στον ΟΦΗ σκέφτονταν εδώ και καιρό να απομακρύνουν τον Σέρβο τεχνικό και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έμοιαζε με τελευταία ευκαιρία. Η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική και πλέον φαίνεται πως το διαζύγιο θα βγει άμεσα.

 Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του ένα κρίσιμο παιχνίδι για το Κύπελλο με τον Ηρακλή, την Τρίτη (28/10) και μένει να φανεί ποιος θα κάτσει στον πάγκο.


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Γυρίζουμε σελίδα! Με τον Μπενίτεθ θα οδηγήσουμε το Τριφύλλι ξανά στην κορυφή»
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Γυρίζουμε σελίδα! Με τον Μπενίτεθ θα οδηγήσουμε το Τριφύλλι ξανά στην κορυφή»
AUTO MOTO
Formula 1: Στο Μεξικό κορυφώνεται η τριπλή μάχη για τον τίτλο - Η ώρα και το κανάλι
40 λεπτά πριν Formula 1: Στο Μεξικό κορυφώνεται η τριπλή μάχη για τον τίτλο - Η ώρα και το κανάλι
BASKET LEAGUE
Χωρίς Χολμς και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα
52 λεπτά πριν Χωρίς Χολμς και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα
SUPER LEAGUE
Ράφα Μπενίτεθ: «Θα δουλέψω σκληρά για να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός νοοτροπία νικητή»
1 ώρα πριν Ράφα Μπενίτεθ: «Θα δουλέψω σκληρά για να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός νοοτροπία νικητή»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved