Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ – «Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τους φιλάθλους»
Onsports Team 25 Οκτωβρίου 2025, 17:36
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ – «Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τους φιλάθλους»

Ο Ισπανός τεχνικός στην πρώτη του ανάρτηση μετά την επίσημη παρουσίασή του, έστειλε μήνυμα ενθουσιασμού για τη νέα αρχή στην καριέρα του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλυσε τη φιλοσοφία και τη λογική του στην επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά, ο Ισπανός τεχνικός έκανε και την πρώτη του ανάρτηση ως προπονητής του «τριφυλλιού».

Στο μήνυμα που έστειλε από εκεί, τόνισε τον ενθουσιασμό για τη νέα αρχή, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζο, τους φιλάθλους και το κλαμπ συνολικά για το θερμό καλωσόρισμα.

Το μήνυμα του Μπενίτεθ:

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, τον Πρόεδρο και τους φιλάθλους για το ζεστό καλωσόρισμα στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την καινούργια αρχή και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε!»


