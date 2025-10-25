Ομάδες

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ροντινέι, Τσικίνιο στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» | Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Οnsports team 25 Οκτωβρίου 2025, 15:20
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ροντινέι, Τσικίνιο στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» | Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Οι Ροντινέι και Τσικίνιο βρίσκονται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ερχόμενη Κυριακή (26/10).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε, το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), γνωστή την «ερυθρόλευκη» αποστολή για το ντέρμπι με την «Ένωση». Σε αυτή βρίσκεται τόσο ο Ροντινέι, όσο κι ο Τσικίνιο, οι οποίοι, πάντως, δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να είναι στη βασική ενδεκάδα. Από την άλλη, εκτός παραμένουν οι Ορτέγκα και Ζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (26/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

