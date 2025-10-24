Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Sold out το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 24 Οκτωβρίου 2025, 21:54
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Sold out το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Όπως αναμενόταν, το μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα διεξαχθεί σε κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δίψα του κόσμου για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας. Το γήπεδο του Φαλήρου θα είναι γεμάτο για 15η συνεχόμενη φορά, κάτι που αποδεικνύει τη σταθερή και αδιάκοπη στήριξη των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται «καυτή», με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ σε ένα ματς που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.



Ροή ειδήσεων

NBA
Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ
4 λεπτά πριν Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ
EUROLEAGUE
Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν
4 λεπτά πριν Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Άνευ όρων παράδοση στην Ιταλία
36 λεπτά πριν Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Άνευ όρων παράδοση στην Ιταλία
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία
53 λεπτά πριν Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved