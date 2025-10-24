Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Sold out το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Όπως αναμενόταν, το μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα διεξαχθεί σε κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δίψα του κόσμου για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας. Το γήπεδο του Φαλήρου θα είναι γεμάτο για 15η συνεχόμενη φορά, κάτι που αποδεικνύει τη σταθερή και αδιάκοπη στήριξη των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται «καυτή», με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ σε ένα ματς που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.