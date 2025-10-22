Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Ο Γερμανός Στίλερ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 22 Οκτωβρίου 2025, 12:27
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Άρης / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Super League: Ο Γερμανός Στίλερ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

Συνεχίζεται η γερμανική παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι της Super League, καθώς αυτό της Κυριακής (26/10) Ολυμπιακός - ΑΕΚ, διαιτητής ορίστηκε ο Τομπίας Στίλερ.

Ένας ακόμα Γερμανός διαιτητής ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Τομπίας Στίλερ, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA θα δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης. Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Τομπίας Ρέιχελ και βοηθός του ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος από τον σύνδεσμο της Λάρισας, έχοντας για βοηθούς τους Σπήλιο Οικονόμου και Θωμά Βαλιώτη, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

Ακόμα, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία θα διευθύνει το ματς του ΠΑΟΚ με τον Βόλο στην Τούμπα, ενώ στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Άρη στην Βοιωτία, ρέφερι θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)
  • 19:30 Πανσερραϊκός-Λάρισα: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)
  • 20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)
  • 17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)
  • 19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)
  • 21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ρέιχελ, Ευαγγέλου)


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
41 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
BASKET LEAGUE
Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
43 λεπτά πριν Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
44 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved