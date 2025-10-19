Παναθηναϊκός: Εποχή Ράφα Μπενίτεθ στο «τριφύλλι» - Υπέγραψε ο Ισπανός

Onsports Team

Η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ, είχε επιτευχθεί. Έμενε να αποτυπωθεί και στο χαρτί, με την υπογραφή των συμβολαίων. Κάτι που έγινε κι έτσι ο 65χρονος τεχνικός θα γίνει ένας απ’ τα σπουδαιότερα ονόματα που έχουν εργαστεί ποτέ στη χώρα μας.

Με τεράστιο βιογραφικό, κατάκτηση Champions League και δύο ακόμη ευρωπαϊκών τίτλων, με παρουσία σε ομάδες «κολοσσούς» όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ, αλλά και σε μεγάλα κλαμπ όπως η Νάπολι, η Έβερτον, η Νιούκαστλ και η Βαλένθια, είναι σαφές πως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την καριέρα του.

Το συμβόλαιό του είναι για 2,5 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές να πλησιάζουν τα 4.000.000. Ποσό το οποίο είναι κυρίως η δική του αμοιβή αλλά και τα χρήματα που θα πάρει το επιτελείο του. Με τον Μπενίτεθ να αναμένεται να φέρει μαζί του τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα. Θα παρουσιαστεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα αναλάβει είτε μετά το παιχνίδι με τη Φέγενορντ, είτε μετά το ματς με τον Asteras Aktor.