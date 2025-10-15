ΑΕΚ: Διαψεύδει για πρόταση 2.500.000 στην Κηφισιά για Τεττέη και Παντελίδη

EUROKINISSI

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ανδρέα Τεττέη, αλλά και για τον Παύλο Παντελίδη είναι δεδομένο, ωστόσο η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ διέψευσε τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η ΑΕΚ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση 2.500.000 ευρώ στην Κηφισιά, για να πάρει πακέτο τους δύο ποδοσφαιριστές.

«Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ», ήταν η θέση των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρονται για τον Αντρέα Τεττέη, ενώ δεν είναι αρνητικοί στο να αποκτηθεί μαζί με τον Παντελίδη.

Για τον Τεττέη υπάρχει ενδιαφέρον κι από τον Ολυμπιακό, ενώ οι πληροφορίες θέλουν και τον Παναθηναϊκό να κινείται για τον 24χρονο επιθετικό, αλλά και για τον διεθνή 23χρονο ποδοσφαιριστή. Αξίζει εδώ να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας είναι γνωστός φίλος του «τριφυλλιού», κάτι που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση των υποθέσεων.