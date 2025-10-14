Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο μπαμπάς του Γιαννάκη, Λουκάς Μήλιος

Οnsports Τeam

Θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε ο Λουκάς Μήγιος, πατέρα του γνωστού οπαδού του συλλόγου, Γιαννάκη Μήγιου.

Ο Λουκάς Μήγιος, που βρέθηκε δίπλα στον γιο του σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να φύγει από τη ζωή, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.



Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS — PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025

Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του, τιμώντας τη μνήμη μιας σημαντικής φυσιογνωμίας της ομάδας και ενός πιστού οπαδού που με το πάθος και τη χαρά του σημάδεψε κάθε στιγμή των αγώνων.