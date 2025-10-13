Ομάδες

Άρης – Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για το ντέρμπι ο Ράτσιτς | Ατομικό για Μπεντίλ, Πέρεθ
INTIME SPORTS
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 18:48
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης – Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για το ντέρμπι ο Ράτσιτς | Ατομικό για Μπεντίλ, Πέρεθ

Ο Ούρος Ράτσιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι, Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι «κίτρινοι», ενόψει του σημαντικού αγώνα με το «τριφύλλι» στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Ούρος Ράτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να είναι στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Ατομικό έκαναν κι οι Χαμζά Μπεντίλ, Κάρλες Πέρεθ, με τον δεύτερο να κάνει και θεραπεία.

Το πρόγραμμα είχε ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης). Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί με πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



