Παναθηναϊκός: Η επιστροφή των διεθνών και η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα

Οι διεθνείς αρχίζουν σιγά – σιγά να επιστρέφουν στο Κορωπί με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να θέλει να βάλει τους παίκτες του και πάλι σε ρυθμό SuperLeague.

Οι αγώνες της Εθνικής μας για τα προκριματικά του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, με όχι τον επιθυμητό τρόπο και σήμερα είναι η τελευταία αγωνιστική ημέρα. Πλέον, σε όλες τις ομάδες, έτσι και στον Παναθηναϊκό περιμένουν την σταδιακή επιστροφή των διεθνών παικτών για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για την επανέναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων.

Στο Κορωπί ο Χρήστος Κόντης βλέπει αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δουλέψει σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού της ομάδας και με την επιστροφή διεθνών και τραυματιών να δει την ομάδα του να βελτιώνεται.

Συγκεκριμένα 10 παίκτες (Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι και Μπόκος) λείπουν με τις Εθνικές ομάδες και αναμένεται να επιστρέφουν σταδιακά από σήμερα, ενώ άλλοι τρεις (Ντέσερς, Πελίστρι, Σάντσες) δεν παίρνουν μέρος στις προπονήσεις λόγω τραυματισμών, κάτι που σημαίνει πως η δουλειά των προηγούμενων ημερών έγινε με το… μισό ρόστερ.

Αυτό όμως θα αλλάξει άμεσα και αυτό ο Έλληνας προπονητής θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» σκοπεύει να ανοίξει το rotation και να πάρει ακόμα περισσότερα πράγματα από ακόμα περισσότερους παίκτες. Σε πρώτο πλάνο είναι οι Πάντοβιτς και Ταμπόρδα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει σε… ρυθμό Παναθηναϊκού, ενώ θέλει να δουλέψει πάνω στην αποτελεσματικότητα της ομάδας η οποία έχει παρουσιάσει θέμα από το ξεκίνημα της σεζόν.