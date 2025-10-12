Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ντραγκόφσκι

Onsports Team

Μόνο ευχαριστα δεν είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό αναφορικά με το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση που αποκόμισε ο Πολωνός τερματοφύλακας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στις αγωνιστικές υποχρώσεις της χώρας του.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στην Νέα Ζηλανδία, έχοντας καλή απόδοση και στη συνέχεια έγινε αλλαγή.

Η αντικατάστασή του από τον Γκράμπαρα φαίνεται πως οφείλεται σε ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη μέση ο Ντραγκόφσκι, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής του ομάδας να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα στο σημείο. Πάντως, ήδη ο παίκτης αναχώρησε για την Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις και να φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.