Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ντραγκόφσκι
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 11:31
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ντραγκόφσκι

Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Πολωνία ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Μόνο ευχαριστα δεν είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό αναφορικά με το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση που αποκόμισε ο Πολωνός τερματοφύλακας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στις αγωνιστικές υποχρώσεις της χώρας του. 

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στην Νέα Ζηλανδία, έχοντας καλή απόδοση και στη συνέχεια έγινε αλλαγή.

Η αντικατάστασή του από τον Γκράμπαρα φαίνεται πως οφείλεται σε ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη μέση ο Ντραγκόφσκι, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής του ομάδας να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα στο σημείο. Πάντως, ήδη ο παίκτης αναχώρησε για την Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις και να φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.



