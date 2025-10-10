Ομάδες

Παναθηναϊκός: Στο απουσιολόγιο και ο Μπόκος
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 15:41
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο απουσιολόγιο και ο Μπόκος

Ο Μπόκος προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, αφού υποβλήθηκε σήμερα σε θεραπεία, όπως και οι Ντέσερς και Σάντσες.

Με απουσίες συνεχίζονται οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί με τον Χρήστο Κόντη να έχει έναν παίκτη λιγότερο στη διάθεσή του, μιας και ο Γιάννης Μπόκος ακολούθησε θεραπεία. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι».



