Δούκας: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!»

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε σήμερα στην περιοχή του Βοτανικού όπου πραγματοποιούνται τα έργα ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, με την πρώτη πλάκα να πέφτει στα θεμέλια.

Οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, στην περιοχή του Βοτανικού, συνεχίζονται και όπως ενημέρωσε σήμερα ο Χάρης Δούκας, έπεσε η πρώτη πλάκα, ενώ διακρίνονται ήδη βάσεις στήριξης για τις κερκίδες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισκέφτηκε σήμερα τον χώρο και είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών, ενημερώνοντας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου:

Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε!