Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Ανεβάζει... στροφές ο Γιάρεμτσουκ - Πλησιάζει στην επιστροφή του
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 08 Οκτωβρίου 2025, 16:28
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανεβάζει... στροφές ο Γιάρεμτσουκ - Πλησιάζει στην επιστροφή του

Κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση εμφανίζεται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό.

Ο Ουκρανός επιθετικός στάθηκε άτυχος λίγο πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, αφού στο φινάλε της καλοκαιρινής προετοιμασίας ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον κράτησε για περισσότερο από ένα μήνα εκτός προπονήσεων.

Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν για τον δυναμικό άσο, καθώς την Τρίτη (07/10) ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, χωρίς να νιώσει κάποια ενόχληση.

Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανεβάσει σιγά σιγά… στροφές, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για τον αγώνα που ακολουθεί με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, στην επανέναρξη της Super League.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο νέο πρόβλημα, απέναντι στους «βυσσινί» θα είναι η πρώτη φορά που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει διαθέσιμους και τους τρεις επιθετικούς του Ολυμπιακού.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αδειοδοτήθηκε πλήρως το «Καυτανζόγλειο» - «Ιστορική μέρα», είπε ο Γιάννης Βρούτσης
17 λεπτά πριν Αδειοδοτήθηκε πλήρως το «Καυτανζόγλειο» - «Ιστορική μέρα», είπε ο Γιάννης Βρούτσης
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα χορηγική συνεργασία με την MOLON LAVE
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα χορηγική συνεργασία με την MOLON LAVE
EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»
1 ώρα πριν Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Χολ, δύσκολα ο Φουρνιέ
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Χολ, δύσκολα ο Φουρνιέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved