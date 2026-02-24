Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Serie A: Στο χειρουργείο ο Λόφτους-Τσικ, εκτός για αρκετούς μήνες
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 05:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Στο χειρουργείο ο Λόφτους-Τσικ, εκτός για αρκετούς μήνες

Ο Άγγλος διεθνής μέσος της Μίλαν, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Εντοάρντο Κόρβι, στον αγώνα της Serie A στο San Siro.

Ο Λόφτους-Τσικ μεταφέρθηκε από το γήπεδο με φορείο μετά τον τραυματισμό του στο 10ο λεπτό.

«Εκτός από τα σπασμένα άνω δόντια και τις δύο τομές, ο Άγγλος υπέστη κάταγμα στο φατνιακό οστό», ανέφερε το Sky Sports Italia και πρόσθεσε πως: «Πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες»,



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Στο χειρουργείο ο Λόφτους-Τσικ, εκτός για αρκετούς μήνες
50 λεπτά πριν Serie A: Στο χειρουργείο ο Λόφτους-Τσικ, εκτός για αρκετούς μήνες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»
4 ώρες πριν Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Διπλό τετράδας με Σέσκο στο Λίβερπουλ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
6 ώρες πριν Premier League: Διπλό τετράδας με Σέσκο στο Λίβερπουλ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Άντβοκαατ, διάδοχος ο Ρούτεν στο Κουρασάο
6 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Άντβοκαατ, διάδοχος ο Ρούτεν στο Κουρασάο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved