Serie A: Στο χειρουργείο ο Λόφτους-Τσικ, εκτός για αρκετούς μήνες

Ο Άγγλος διεθνής μέσος της Μίλαν, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Εντοάρντο Κόρβι, στον αγώνα της Serie A στο San Siro.

Ο Λόφτους-Τσικ μεταφέρθηκε από το γήπεδο με φορείο μετά τον τραυματισμό του στο 10ο λεπτό.

«Εκτός από τα σπασμένα άνω δόντια και τις δύο τομές, ο Άγγλος υπέστη κάταγμα στο φατνιακό οστό», ανέφερε το Sky Sports Italia και πρόσθεσε πως: «Πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες»,