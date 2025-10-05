Ομάδες

Συγκινητική στιγμή στην Τούμπα: Παίκτες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια στη θύρα «4»
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 21:55
SUPER LEAGUE

Στο μνημείο των φίλων του «δικέφαλου» του βορρά που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών στις 4 Οκτωβρίου 1999, βρέθηκαν οι αποστολές και των δύο ομάδων.

Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και οι διαφορές λύνονται στον αγωνιστικό χώρο ανάλογα με το ποιος θα νικήσει. Άλλα είναι τα σοβαρότερα πράγματα στη ζωή, όπως φάνηκε και στην Τούμπα πριν τη σέντρα του ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.

Συμπληρώθηκαν στις 4 Οκτωβρίου, 26 χρόνια απ’ το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε φίλους του ΠΑΟΚ κατά την επιστροφή τους από την Αθήνα. Έτσι, οι αποστολές του «δικέφαλου» και του Ολυμπιακού, θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη αυτών των ανθρώπων.

Μπροστά στη θύρα «4» και στο μνημείο που υπάρχει, πήγαν οι γηπεδούχοι αλλά και οι «ερυθρόλευκοι». Αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια. Όλα αυτά καταχειροκροτούμενοι από τον κόσμο.

 



