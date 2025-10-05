Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες

Onsports Team

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό, μετά το άσχημο ξεκίνημα στη Super League και την ήττα στις Σέρρες απ’ τον Πανσερραϊκό.

Το κλίμα ήταν βαρύ μετά το 2-1 στις Σέρρες απ’ τον Πανσερραϊκό. Ο Asteras Aktor μόνος ουραγός στη Super League, χωρίς νίκη μετά από 6 ματς. Έτσι η ομάδα της Τρίπολης πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν για τους Αρκάδες. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν, αποχωρεί από τον πάγκο του Αστέρα. Είχε αναλάβει την ομάδα στις 10 Οκτωβρίου 2024.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».