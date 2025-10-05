Ομάδες

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ: Η αναμέτρηση του Περιστερίου για τη Super League
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Οκτωβρίου 2025, 17:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ: Η αναμέτρηση του Περιστερίου για τη Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Κηφισιά – ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ καλείται να δώσει απαντήσεις και να επανέλθει στις νίκες, μετά την ήττα από την Τσέλιε και κυρίως την κακή εμφάνιση στη Σλοβενία.

Η «Ένωση» φιλοξενείται από την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου, με στόχο να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γεμάτο κύκλο αγώνων πριν από τη δεύτερη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Αυτή θα είναι η έβδομη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες ανεξαρτήτως έδρας, έχοντας συναντηθεί τέσσερις φορές για το Κύπελλο Ελλάδος και δύο για το πρωτάθλημα.

Στις δύο από τις τρεις φορές που έχουν συναντηθεί στην έδρα της Κηφισιάς υπάρχουν δύο ισοπαλίες και μια νίκη της ΑΕΚ. Οι δύο φορές που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 ήταν η μια για το Κύπελλο Ελλάδος και η άλλη για το πρωτάθλημα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Κηφισιά – ΑΕΚ



