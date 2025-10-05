Παναθηναϊκός: Με νέα πρόσωπα για «ανάσες» ο Κόντης - Το πλάνο αντίδρασης

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες και την ανασύνταξη μετά το σοκ της εντός έδρας ήττας από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα 2-1 από την ολλανδική ομάδα. Η εικόνα της ομάδας προκάλεσε προβληματισμό και ο Χρήστος Κόντης καλείται να διορθώσει άμεσα τα κακώς κείμενα. Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να φτιάξει την ψυχολογία του ενόψει της διακοπής των εθνικών ομάδων, αλλά και για να μη χάσει άλλο έδαφος στη βαθμολογία.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του και πάλι τους Ντέσερς και Πελίστρι, ενώ επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τους Μαντσίνι και Γεντβάι, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στον νεαρό Μπόκο να βρίσκεται στην αποστολή.

Ο Κόντης αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Πέμπτης, δίνοντας «ανάσες» σε παίκτες με συνεχόμενα παιχνίδια. Στο τέρμα επιστρέφει ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Στην άμυνα, ο Πάλμερ-Μπράουν θα παραμείνει στο δεξί άκρο του κέντρου της άμυνας, ενώ στο πλευρό του θα βρεθεί ο Ίνγκασον, που παίρνει τη θέση του Τουμπά. Στα πλάγια, Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς θα πάρουν φανέλα βασικού, αφήνοντας στον πάγκο τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο.

Στον άξονα, επιστρέφει το δίδυμο Σιώπης – Ρενάτο Σάντσες, καθώς ο Πορτογάλος ξεπέρασε το σφίξιμο που τον ταλαιπωρούσε. Μπροστά τους, φαβορί για τη θέση του επιτελικού μέσου είναι ο Μπακασέτας, που ενδέχεται να ξεκινήσει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι. Την ίδια θέση διεκδικεί και ο Ταμπόρδα.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Τετέ αναμένεται να πάρει «ανάσα» μετά από πέντε σερί συμμετοχές και να παραχωρήσει τη θέση του στον Τζούρισιτς. Στην αριστερή πλευρά θα παραμείνει ο Ζαρουρί, που δείχνει σε καλό φεγγάρι. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ξανά ο Σφιντέρσκι, καθώς ο Ντέσερς παραμένει εκτός δράσης.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής (05/10) στις 21:30. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.