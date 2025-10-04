Ομάδες

ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 21:20
ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς

Δύο απουσίες για τον Ράζβαν Λουτσέσκου ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Μετά από σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην Τούμπα οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, για να κερδίσουν αυτοπεποίθηση. Ειδικά με μια νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην προσπάθεια αυτή δε θα έχει στη διάθεσή του, Δημήτρη Πέλκα και Φεντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος στράικερ υπέστη κάκωση στο ισχίο και έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά δεδομένα δε θα έχει τους δύο αυτούς παίκτες.

 



