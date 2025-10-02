Ομάδες

Μπαλντίνι και επίσημα στο πλευρό του Αλαφούζου
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 15:43
SUPER LEAGUE

Μπαλντίνι και επίσημα στο πλευρό του Αλαφούζου

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και... πιάνει δουλειά στη διοίκηση των "πράσινων" ως σύμβουλος του προέδρου του "τριφυλλιού". 

Εποχή... Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό με τον Ιταλό να αναλαμβάνει χρέη συμβούλου στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου. 

Συγκεκριμένα, ο Μπαλντίνι έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και μπορεί να λογίζεται και τυπικά πλέον σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, στα ζητήματα που σχετίζονται με την ΠΑΕ.

Οι ακριβείς του αρμοδιότητες μένει να ξεκαθαριστούν όταν έρθει και η ανακοίνωσή του, αν και φαίνεται πως σε πρώτη φάση θα αξιολογήσει όλο το στελεχιακό δυναμικό του «Τριφυλλιού».



