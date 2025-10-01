Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 11:07
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Ο Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία ορίστηκε στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Super League.

Τους «αξιωματούχους» της 6ης στροφής της Super League ανακοίνωσε την Τετάρτη (01/10) η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, με τον Χαρμ Όσμερς να είναι ο «εκλεκτός» για να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στις 20:30.

Ο Γερμανός ρέφερι ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA και έχει δώσει το «παρών» και σε άλλες αναμετρήσεις της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος διαιτητής ήταν στη νίκη 2-1 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για τα περσινά play offs, ενώ είχε σφυρίξει τη νίκη 2-0 του Άρη επί των «πράσινων» στην κανονική διάρκεια της περσινής σεζόν, αλλά και την επικράτηση 4-1 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ - Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν. Τέταρτος ορίστηκε ο Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας, ενώ στον έλεγχο του VAR, επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Γιόχαν Πφάιφερ και βοηθός του ο Τζήλος του συνδέσμου Λάρισας.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας, με τον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών στο VAR, ενώ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, ρέφερι θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία, με VAR τον Τάσο Σιδηρόπουλο από τα Δωδεκάνησα.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

  • 18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)
  • 18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
  • 20:30 Λάρισα Novibet-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

  • 18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)
  • 18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)
  • 20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)
  • 21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται
29 λεπτά πριν EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό
SUPER LEAGUE
Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής
2 ώρες πριν Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής
BET
Το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ
2 ώρες πριν Το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα δύο σχόλια που έκαναν την Μπάρκα να βουρκώσει 5 μήνες από το τέλος της εκπομπής της