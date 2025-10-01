Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Τους «αξιωματούχους» της 6ης στροφής της Super League ανακοίνωσε την Τετάρτη (01/10) η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, με τον Χαρμ Όσμερς να είναι ο «εκλεκτός» για να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στις 20:30.

Ο Γερμανός ρέφερι ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA και έχει δώσει το «παρών» και σε άλλες αναμετρήσεις της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος διαιτητής ήταν στη νίκη 2-1 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για τα περσινά play offs, ενώ είχε σφυρίξει τη νίκη 2-0 του Άρη επί των «πράσινων» στην κανονική διάρκεια της περσινής σεζόν, αλλά και την επικράτηση 4-1 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ - Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν. Τέταρτος ορίστηκε ο Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας, ενώ στον έλεγχο του VAR, επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Γιόχαν Πφάιφερ και βοηθός του ο Τζήλος του συνδέσμου Λάρισας.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας, με τον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών στο VAR, ενώ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, ρέφερι θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία, με VAR τον Τάσο Σιδηρόπουλο από τα Δωδεκάνησα.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς) 18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης) 20:30 Λάρισα Novibet-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου