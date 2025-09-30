Ομάδες

AEΚ: Τρία χρόνια από την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια – To συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 30 Σεπτεμβρίου 2025, 17:06
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, η ΑΕΚ επέστρεψε στο «σπίτι» της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει ένα πολύ όμορφο βίντεο από τη μαγική νύχτα των εγκαινίων.

Το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 οι πύλες της «OPAP Arena» άνοιξαν για πρώτη φορά, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή ετών!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν ξέχασε την ιστορική ημέρα και με ανάρτησή της στα social media θυμήθηκε τη μαγική νύχτα των εγκαινίων με ένα πολύ όμορφο κολάζ φωτογραφιών.

Το μήνυμα της «Ένωσης»

«30 Σεπτεμβρίου 2022 – 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας

Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!»

Επίσης, το ΑΕΚ TV παρουσίασε ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από εκείνη την αξέχαστη «κιτρινόμαυρη» βραδιά.

Τρία χρόνια από την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια | AEK F.C.



