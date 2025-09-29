AEK: Ο μικρός Μιχαήλ συνάντησε τους παίκτης της «Ένωσης» στα Σπάτα (βίντεο)

Υπέροχες εικόνες στα Σπάτα με τον μικρό Μιχαήλ να επισκέπτεται τα Σπάτα, έχοντας την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Ο νεαρός φίλος της «Ένωσης» συγκίνησε όλη την Ελλάδα κι έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο.

Τώρα πια απολαμβάνει τη ζωή του κι όλα όσα τού δίνουν χαρά, με ένα από αυτά να είναι κι η αγαπημένη του ΑΕΚ. Το περασμένο Σάββατο (27/09) επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Βόλο.

Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα.

Το βίντεο του AEK TV είναι αφιερωμένο σε αυτόν: