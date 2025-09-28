Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Κόντης

Onsports Team

Οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού για το βασικό σχήμα των «πράσινων» στο ματς του Αγρινίου – Έξι νέα πρόσωπα ξεκινούν.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, έχοντας δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό. Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε τη Γιουνγκ Μπόις για το Europa League. Ο Χρήστος Κόντης προχωρά σε έξι αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ο Ζαρουρί που έβαλε τρία γκολ στην Ελβετία, είναι εκτός. Επίσης δεν υπολογίζονται οι Ντέσερς, Ντραγκόφσκι και Πελίστρι που έμειναν στην Αθήνα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόρ. Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος στην άμυνα. Αμυντικός μέσος ο Τσιριβέγια, με τον Τσέριν κοντά του. Ο Μπακασέτας σε δημιουργικό ρόλο.

Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, Τετέ και Τζούριτσιτς είναι βασικοί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: