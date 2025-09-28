LIVE Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στην Αιτωλοακαρνανία

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα της ομάδας του Αγρινίου κόντρα στο «τριφύλλι» που αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός έχουν εξαιρετική ψυχολογία. Οι γηπεδούχοι από την ισοπαλία που πήραν στην Τούμπα, οι «πράσινοι» απ’ τα τέσσερα γκολ που πέτυχαν στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις. Η μεταξύ τους «μάχη» για την 5η αγωνιστική της Super League, έχει ξεχωριστή σημασία.

Οι Αγρινιώτες δεν έχουν ακόμη βαθμό στην έδρα τους (έχουν 4 στη Θεσσαλονίκη ως τώρα) ενώ το «τριφύλλι» δεν έχει κατορθώσει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα.

O Κόντης δεν έχει στη διάθεσή του Πελίστρι, Ντέσερς και Ντραγκόφσκι. Από την άλλη ο Πετράκης έχει για πρώτη φορά φέτος τον Μαυρία, όχι όμως και τον Κόγιτς που έμεινε εκτός.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

15 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 27-27

Διαβάστε την εξέλιξη του σημαντικού αγώνα για την 5η… στροφή της Super League ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον Παναθηναϊκό: