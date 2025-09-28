Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 28 Σεπτεμβρίου 2025, 16:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Super League.

H AEK παραμένει αήττητη, αλλά την περασμένη αγωνιστική είχε την πρώτη της απώλεια, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο, η «Ένωση» θα επιδιώξει να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, επιστρέφοντας στην κορυφή. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να πάει και με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στα τέσσερα από τα επτά παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον Βόλο. Στα άλλα τρία υπάρχει μια ισοπαλία (2-2), ενώ δύο φορές πήρε τη νίκη η ομάδα της Μαγνησίας.

ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ

  • 7 ΑΓΩΝΕΣ
  • 4 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ
  • 1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ
  • 2 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ
  • ΓΚΟΛ: 15-7

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Βόλος



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα
35 λεπτά πριν Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
1 ώρα πριν LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
ΣΠΟΡ
Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»
2 ώρες πριν Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved