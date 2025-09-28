LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Super League.

H AEK παραμένει αήττητη, αλλά την περασμένη αγωνιστική είχε την πρώτη της απώλεια, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο, η «Ένωση» θα επιδιώξει να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, επιστρέφοντας στην κορυφή. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να πάει και με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στα τέσσερα από τα επτά παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον Βόλο. Στα άλλα τρία υπάρχει μια ισοπαλία (2-2), ενώ δύο φορές πήρε τη νίκη η ομάδα της Μαγνησίας.

ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

2 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 15-7

