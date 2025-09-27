ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

Onsports Team

Οι παίκτες που πήρε μαζί του ο Ράζβαν Λουτσέσκου για το ματς με τον Asteras Aktor, έχοντας μοναδικό πρόβλημα τον Πέλκα.

Μετά τις ισοπαλίες με Παναιτωλικό και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Το έργο του δεν είναι εύκολο για την 5η αγωνιστική της Super League, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη απ’ τον Asteras Aktor.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον Πέλκα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός συνεχίζει τη θεραπεία του για τη θλάση που έχει υποστεί.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.