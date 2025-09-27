Super League: Ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής με «πρέπει» για Ολυμπιακό και Άρη

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τον επικίνδυνο Λεβαδειακό, ενώ οι «κίτρινοι» υποδέχονται τον Πανσερραϊκό, στα πρώτα ματς της 5ης αγωνιστικής – Αναλυτικά το πρόγραμμα.

H Super League έφτασε αισίως στην 5η της αγωνιστική. Η τελευταία για τον μήνα Σεπτέμβριο αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9). Δύο αναμετρήσεις… ανοίγουν την αυλαία. Με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και τεράστια «πρέπει» για τους γηπεδούχους που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ισχυρό Λεβαδειακό. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν με τον Παναθηναϊκό την πρώτη τους απώλεια με την ισοπαλία στη Λεωφόρο, ενώ μεσοβδόμαδα νίκησαν στην Τρίπολη για το Κύπελλο. Την 1η Οκτωβρίου δοκιμάζονται στην έδρα της Άρσεναλ για το Champions League, οπότε θέλουν να «καθαρίσουν» σχετικά εύκολα το ματς με την ομάδα της Βοιωτίας.

Ο Λεβαδειακός από την άλλη έχει 7 βαθμούς, αποδίδει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και έχοντας παίξει ήδη με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μάλιστα. Παράλληλα έβαλε τέσσερα γκολ στον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Αποδεικνύοντας πως αν δεν προσεχθεί είναι ικανός για μεγάλες «ζημιές». Την περασμένη σεζόν μάλιστα, είχε πάρει ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο «Κλ. Βικελίδης», ο Άρης θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό. Οι Θεσσαλονικείς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ανοδική πορεία με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους. Ο οποίος μετρά νίκες. Μετά τα «διπλά» σε Περιστέρι και Αγρίνιο κόντρα σε Ατρόμητο και Κηφισιά, θέλουν οι «κίτρινοι» μια εύκολη επικράτηση επί του Πανσερραϊκού.

Η ομάδα των Σερρών από την άλλη, είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Πήρε τον πρώτο της βαθμό την προηγούμενη αγωνιστική και όσο νωρίς στη σεζόν κι αν βρισκόμαστε, δεν μπορεί να «αφήσει» ματς στο κυνήγι του στόχου της παραμονής.

Super League – 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

20:30 Άρης – Πανσερραϊκός Novasports Prime

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Βόλος Cosmote Sport 1

19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 2

20:30 Asteras Aktor – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10

2. Α.Ε.Κ. 10

3. Π.Α.Ο.Κ. 10

4. ΑΡΗΣ 9

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

10. Α.Ε.Λ. 3

11. Ο.Φ.Η. 3 (3αγ.)

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 (3αγ.)

13. ASTERAS AKTOR 1

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1