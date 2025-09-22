Ομάδες

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Ζίνι, επιστρέφει μετά τη διακοπή - Τα παιχνίδια που θα χάσει
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Σεπτεμβρίου 2025, 14:16
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Ζίνι, επιστρέφει μετά τη διακοπή - Τα παιχνίδια που θα χάσει

Ο Ζίνι αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και θα απουσιάσει από τα επόμενα ματς, στοχεύοντας να είναι έτοιμος στο ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στις 19 Οκτωβρίου.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω κι όπως αποδείχθηκε το πρόβλημα δεν είναι απλό.

Ο Ζίνι αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα κι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιστροφή του πάει για μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τους αγώνες με Παναιτωλικό (εντός, Κύπελλο), Βόλο (εντός, Super League), Τσέλιε (εκτός, Conference League) και Κηφισιά (εκτός, Super League). Στόχος επί της ουσίας είναι να είναι έτοιμος στο ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στις 19 Οκτωβρίου.



