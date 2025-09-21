LIVE Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους, θέλουν πάση θυσία τη νίκη. Οι «πράσινοι» έχουν μείνει πίσω και με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία θα έχει πολλαπλάσια αξία αν έρθει κόντρα στον αιώνιο.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Πάντοβιτς.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως με αποτέλεσμα στη Λεωφόρο θα κάνει τεράστια ζημιά στον αιώνιο αντίπαλο. Αφήνοντας από νωρίς αρκετά πίσω έναν απ’ τους συνδιεκδικητές του τίτλου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς. Κανείς απ’ τους τρεις δεν ήταν στο 100%. Επιστρέφει ο Τζολάκης που δεν ήταν διαθέσιμος κόντρα στην Πάφο.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός