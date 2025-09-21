LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η μονομαχία της Λάρισας

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΛ – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο στη Λάρισα, όπου αντιμετωπίζει την τοπική ΑΕΛ.

Μια έδρα που ποτέ δεν ήταν εύκολη για κανέναν. Εκεί η «Ένωση» θα προσπαθήσει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, την ώρα που οι Θεσσαλοί θέλουν την πρώτη τους επικράτηση και μάλιστα να είναι απέναντι σε «μεγάλο» αντίπαλο.

Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων ήταν στις 15 Φεβρουαρίου 2021, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 4-2 στο Αλκαζάρ. Αυτή η νίκη της ΑΕΚ έσπασε ένα ιδιαίτερο σερί με λευκές ισοπαλίες στις αναμετρήσεις με γηπεδούχο την ΑΕΛ, αφού τόσο το 2017-18, το 2018-19 όσο και το 2019-20 οι δύο ομάδες είχαν φύγει από το γήπεδο με το 0-0.

Εκείνη η νίκη, πάντως, ήταν η τρίτη διαδοχική για τους «κιτρινόμαυρους», αφού είχαν επικρατήσει στα δύο αμέσως προηγούμενα χρονικά παιχνίδια, στα οποία όμως ήταν γηπεδούχοι.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο πρωτάθλημα στις 30 Δεκεμβρίου 1973, με την ΑΕΛ να επικρατεί στη Λάρισα με 2-1 (6’, 68’ Ρακιντζόγλου – 18’ Τάσος).

Είναι χαρακτηριστικό πως οι πέντε από τις έξι ισοπαλίες τους είναι χωρίς γκολ και η άλλη με 1-1, ενώ οι περισσότερες νίκες είναι με 1-0, τέσσερις για την ΑΕΛ και έξι για την ΑΕΚ. Τα περισσότερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε μεταξύ τους αναμέτρηση είναι έξι, στην τελευταία τους που επικράτησε η ΑΕΚ με 4-2.

