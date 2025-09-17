Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας πρώην... elite στη Λεωφόρο

Οnsports Τeam

Ο 47χρονος Γερμανός -πρώην διεθνής- Ντενίζ Αϊτέκιν κλήθηκε να διευθύνει το ντέρμπι "αιωνίων" της ερχόμενης Κυριακής στη Λεωφόρο.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να έχουν μπροστά τους υποχρεώσεις εντός και εκτός τειχών, θα πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο ότι οι δύο αντίπαλοι έχουν ήδη στο πίσω μέρος του μυαλό τους το μεγάλο ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Ολυμπιακό και θέλει να αφήσει στην άκρη τα προβλήματα που τον ταλανίζουν και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα καλύπτοντας παράλληλα το κενό στη βαθμολογία και το -8 που ήδη βρίσκεται.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά και τον αποψινό αγώνα με την Πάφο για το Champions League θέλει να συνεχίσει το θετικό του ξεκίημα στη SuperLeague με την αναμέτρηση να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε μάλλιστα και τον διαιτητή της αναμέτρησης ο οποίος δεν είναι άλλος από τον πρώην διεθνή, Ντενίζ Αϊτέκιν.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του έμπειρου ρέφερι, αφού πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του '21 πάλι το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/9

18:00 Κηφισιά-Άρης: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Φωτιάς, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

20:00 Βόλος-Αστέραας: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Μωυσιάδης, 4ος Μαχαίρας, VAR: Παπαδόπουλος, Μέγας)

20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός: Σιδηρόπουλος (Κολλιάκος, Αρμακόλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Τσιοφλίκη)

Κυριακή 21/9

17:30 Λάρισα-ΑΕΚ: Μόσχου (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Αϊτεκίν (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Ευαγγέλου, VAR: Περλ, Κουμπαράκης)